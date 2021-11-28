العراق يحصل على قرار من المجلس العربي حول أزمة المياه مع إيران

2021/11/28 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ومدير المركز الوطني لإدارة الموارد، حاتم حميد، في تصريح تابعه "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم إيران منذ الصيف الماضي بقطع الانهر المشتركة عن العراق على فترات متقطعة، أما الفترات الاخرى فيتم خلالها اطلاق تصاريف قليلة جدا".

"الصحيفة الرسمية"

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