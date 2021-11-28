نيوزيلندا.. برلمانية تذهب للولادة بـ

2021/11/28 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهبت برلمانية نيوزيلندية إلى أحد المستشفيات للولادة باستخدام دراجة، وهو مثال "للساسة المتواضعين والعمليين"، الذين تشتهر بهم نيوزيلندا، وفقا لرويترز.

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