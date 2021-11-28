2021/11/28 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية.وقال المتحدث باسم الوزارة، ومدير المركز الوطني لإدارة الموارد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس العربي يوجه بضمان حصص العراق المائية المركز الخبري الوطني.

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