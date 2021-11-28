الصحة العراقية تلوح بإجراءات الإغلاق ومنع السفر

2021/11/28 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة أنها ستعيد العمل بإجراءات الاغلاق ومنع السفر وتطبيق خطوات الوقاية، في حال ظهور المتحور الجديد لوباء كورونا المسمى أوميكرون الذي تواردت معلومات اولية بشأن سرعة انتشاره وشدة عدواه.وقال […]

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