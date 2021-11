الجامعة العربية تدخل على خط مشكلة العراق المائية مع دول الجوار

2021/11/28 | 08:51 - المصدر: يس عراق

A view shows the Euphrates River at the Iraqi-Syrian border town of Al-Qaim, Iraq January 18, 2021.



Picture taken January 18, 2021.



REUTERS/John Davison

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ومدير المركز الوطني لإدارة الموارد، حاتم حميد، في تصريح تابعته “يس عراق”، إن “الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم إيران منذ الصيف الماضي بقطع الانهر المشتركة عن العراق على فترات متقطعة، أما الفترات الاخرى فيتم خلالها اطلاق تصاريف قليلة جدا”.

