الخارجية تحذر من تعرض المهاجرين العراقيين على حدود بيلاروسيا للخطف

2021/11/28 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية سفارتي العراق في روسيا وبولندا من تعرض المهاجرين لعمليات خطف من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد الصحاف في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه NRT، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو، بإيفاد الفرق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق وحمايتهم من شبكات التهريب والاتجار بالبشر".

واشار إلى أن "وزارة الخارجية تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".

ولفت الى "نجاح إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، إذ عاد ضمن الرحلات الأولى (431) مهاجرا، والثانية (176)، والثالثة (435)، والرابعة امس الاول (431)، والخامسة كانت امس وتُقل (430) مهاجرا، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً (1894)".

وذكر الصحاف، ان "الوزارة منحت حتى الان 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين".

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اقليم كردستان الدكتور ريبوار بابكي وفق الصحيفة، إن "اكثر من الف مهاجر عادوا من حدود بيلاروسيا الى اقليم كردستان، ولا تزال العودة مستمرة للراغبين منهم عن طريق تسجيل اسمائهم بالتنسيق بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

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