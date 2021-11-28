بسبب متحور

2021/11/28 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – قررت إسرائيل منع الأجانب من دخولها لمدة أسبوعين في إطار الاستجابة لتفشي متحور "أوميكرون" من سلسلة فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع للجنة كورونا التي شكلها رئيس الوزراء السبت، على أن تنتظر الموافقة من جانب الحكومة ككل عندما تلتقي الأحد

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