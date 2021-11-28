على هامش بطولة غراند سلام .. دعم دولي وقاري لاتحاد الجودو

2021/11/28 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي، دعم الاتحادين الدولي والقاري للمساهمة في ديمومة التطور الذي شهدته اللعبة في العراق في السنوات الأخيرة، جاء ذلك على هامش بطولة الجائزة الكبرى غراند سلام المقامة حالياً في أبو ظبي . وقال الربيعي في بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الاتحادين الدولي والآسيوي وَعَدَاْ بتوفير الدعم اللوجستي والفني كالأبسطة وبدلات اللعب والمساهمة بالتعاقد مع مدربين من الاتحاد الدولي للعمل مع المنتخبات العراقية".من جانبه أكد رئيس الاتحاد الدولي ماريوس فايزر أنه سيرسل ممثلين عنه الى العراق للتواجد اثناء استضافة بطولة العرب في شهر آيار من العام المقبل من أجل مراقبة قدرة العراق على استضافة المحافل الرياضية في الفترة المقبلة .فيما أبدى رئيس الاتحاد الآسيوي عبيد العنزي سعادته الكبيرة بعودة نشاطات الاتحاد العراقي بعد فترة من الغياب ، مؤكداً، أن إقامة بطولة العرب في العراق ستكون بادرة خير ، لتقديم ملف لاستضافة إحدى البطولات الآسيوية في المستقبل القريب وسيحظى هذا الملف بدعم من الاتحادين الدولي والآسيوي .

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