2021/11/28 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن لوحات جديدة للعجلات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “لوحظ خلال هذه الايام بعض المنشورات على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور توضح بشأن “اللوحات الجديدة” وتوجه دعوة للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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