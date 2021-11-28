2021/11/28 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أن كل تركيزه ينصب على ناديه الحالي رغم كثرة الإشاعات التي ربطت اسمه بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.وتحدثت تقارير إعلامية عدة خلال الأيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوكيتينو ينهي الجدل بشأن إمكانية تدريبه مانشستر يونايتد المركز الخبري الوطني.

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