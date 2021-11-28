تعرف على قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

2021/11/28 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات […]

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