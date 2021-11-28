تفاصيل الهجوم على قوات البيشمركة في كرميان

2021/11/28 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن عناصر من تنظيم داعش ، هجوماً على مواقع تابعة لقوات البيشمركة في منطقة كرميان.

وذكر بيان مقتضب لوزارة البيشمركة تلقى NRT نسخة منه (28 تشرين الثاني 2021)، أن"عناصر من داعش شنوا هجوما على مواقع تابعة لقوات البيشمركة، أسفر عن تسجيل عدة ضحايا بين صفوف القوات، وذلك في منطقة كولجو ضمن إدارة كرميان الحدودية مع قضاء خانقين".

وأشار البيان إلى، أن "الهجوم أسفر عن إصابة 4 عناصر من اللواء الخامس – قوات البيشمركة".

وفي التفاصيل، أفاد مراسلنا، الأحد، بأرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش على قوات "البيشمركة" في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" إلى 5 ضحايا و4 جرحى.

وقال مراسل NRT عربية، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "عجلة عسكرية نوع (همر) تابعة لقوات البيشمركة تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة عندما هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على كولجو".

وأضاف، أن "التفجير أسفر عن سقوط 4 ضحايا كانوا يستقلون العجلة، بينهم ضابطان في البيشمركة".

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