2021/11/28 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت وزارة الصحة أنها ستعيد العمل بإجراءات الاغلاق ومنع السفر وتطبيق خطوات الوقاية، في حال ظهور المتحور الجديد لوباء كورونا المسمى “أومـيـكـرون” الـذي تـواردت معلومات اولية بشأن سرعة انتشاره وشدة عدواه.ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن مدير دائـرة الصحة العامة ريـاض عـبـد الامــيــر الـحـلـفـي أن “الــــوزارة ستلجأ الـى اعتماد الاجــراءات السابقة والتباعد الاجـتـمـاعـي […]

ظهرت المقالة الصحة: سنلجأ للإغلاق ومنع السفر عند ظهور “أوميكرون” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: سنلجأ للإغلاق ومنع السفر عند ظهور “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: سنلجأ للإغلاق ومنع السفر عند ظهور “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).