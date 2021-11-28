صلاح يخرج برقم مميز بعد الفوز الساحق على ساوثهامبتون

2021/11/28 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خرج المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، برقم مميز من مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون (4-0) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وصنع محمد صلاح الهدف […]

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