وزير الصحة التركي يعلن خلو بلاده من متحور

2021/11/28 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلو تركيا من متحور كورونا الجديد وعدم تسجيل أية إصابة بهذا المتحور المعروف باسم "أوميكرون".وقال وزير الصحة التركي في تغريدة له أن وزارته تتابع عن كثب المتحورات الجديدة التي ظهرت مؤخرا في عدد من بلدان العالم مشيرا إلى أن المتحور الأكثر شيوعا في تركيا حاليا هو "دلتا".يذكر ان تركيا باشرت يوم الخميس الماضي باستخدام الجرعة الرابعة من اللقاح وخصت بها كبار السن فيما ارتفع اجمالي جرعات اللقاحات المستخدمة حتى اليوم الاحد إلى 120 مليونا و58 ألفا و 425 بجرعاته الثلاث وشملت به الاعمار من 18 سنة صعودا لعدد سكان تركيا البالغ 85 مليون نسمة والمقيمين فيها وعددهم 15 مليون نسمة ./انتهى

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