2021/11/28 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترسل مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، آخر طعن إلى الهيئة القضائية بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح صحافي، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن إرسال آخر طعونها الى الهيأة القضائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن إرسال آخر طعونها الى الهيأة القضائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن إرسال آخر طعونها الى الهيأة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).