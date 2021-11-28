السعودية.. تداول فيديو وصول ولي العهد السابق إلى الرياض وتفاعل واسع على العودة

2021/11/28 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وصول ولي العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد رحلة علاج في الخارج، وقد هنأه أمراء ومستخدمو وسائل التواصل السعوديين على عودته بالسلامة

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