فاوتشي يحذر: متغير

2021/11/28 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنتوني فاوتشي أنه من الممكن أن يكون متغير "أوميكرون" موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة خلال مقابلة مع محطة NBC، مشيرًا في الوقت ذاته الى أن المتغير الجديد سينتشر في كل مكان.

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