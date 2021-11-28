غموض حول كيفية ظهور

2021/11/28 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل أن المتحور الجديد من كورونا، والذي أسمته منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"، له طفرات عديدة، وقد يظهر تأثيره الكامل في الدول التي كانت فيها حملات التطعيم ضعيفة بنسبة كبيرة.

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