نائب سابق يحذر من ثورة

2021/11/28 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس النواب المنحل فرات التميمي، من ثورة غضب شعبية في المقدادية بمحافظة ديالى، محملا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خروج اهالي قرية الرشاد في تظاهرة سلمية وقطعهم طريق ستراتيجي في ديالى في اشارة منه طريق بعقوبة – خانقين قرب منطقة الهارنية لم تأتي من فراغ بل ناجمة عن اهمال ملف حساس للغاية يتضمن حقوق ضحايا مجزرة بشعة ضربت قرية قبل اسابيع".

واضاف التميمي، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقصر في تعاطيه مع ملف مجزرة الرشاد وتداعياتها الاخيرة ولم يتعامل بمسؤولية مع جريمة قتل نحو 15 مدنيا على يد الارهاب ولم يكن له اهتمام واضح"، مشيرا الى انه "سلط اهتمامه على حوادث اخرى اقل اهمية من فاجعة الرشاد وهذا الامر سيقود المقدادية بالكامل لثورة غضب شعبية في القريب العاجل".

واشار الى "ضرورة ان تأخذ حكومة لكاظمي دورها في انصاف ذوي ضحايا مجزرة الرشاد وتلبي مطالبهم وان تكون حاضرة لدعم جهود اعتقال المتورطين بالمجزرة واعطاء رسائل طمأنة لذوي الضحايا وبخلافه ستكون الامور صعبة وقد تكون ثورة الغضب الشعبية قادمة لامحالة".

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