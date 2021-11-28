مساع إيرانية للعودة إلى إنتاج النفط بمستويات ما قبل العقوبات

2021/11/28 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول إيراني بارز قبيل محادثات نووية رفيعة المستوى من المنتظر أن تؤثر نتيجتها بشكل مباشر على طموحات طهران في سوق الطاقة، أن إيران تريد ضخ النفط بكميات أكبر مما شهدته فترة ما قبل تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن محسن خوجاشمهر، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله إن "الخطط موضوعة لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا"، ولم يقدم أي تفاصيل أو إطارا زمنيا للهدف.

وقال خوجاشمهرإنه "من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية اليومية لإيران إلى أربعة ملايين برميل بحلول آذار، نهاية السنة الإيرانية الحالية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وضخت إيران نفس الكمية تقريباً من النفط الخام قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادته فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت قطاعات الطاقة في البلاد أيضاً.

ولم تقترب إيران من ذروة مستوى إنتاجها من النفط الخام البالغ ستة ملايين برميل منذ سبعينيات القرن الماضي.

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