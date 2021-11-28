انحسار الامطار يمدد موسم صيد اغلى طيور العالم في العراق

2021/11/28 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف صيادو الصقور البرية شرق العراق، اليوم السبت، عن تمديد موسم الصيد شهرا كاملا بسبب انحسار الامطار.

وقال صياد الصقور، خليل اللامي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "صيد الصقور في مناطق شرق العراق وخاصة بادية قزانية(94كم شرق بعقوبة) قرب الحدود العراقية – الايرانية تمتد شهرين في الاغلب من تشرين الاول الى نهاية تشرين الثاني لكن مع انحسار موسم الامطار جرى تمديد موسم الصيد شهرا كاملا".

وأضاف أن "الموسم لايزال شحيح في معدلات الصيد حتى الان وعدد الصقور التي وقعت في قبضة الصياديين لاتزيد عن 9 حتى الان، وفق المعلومات ليس من بينها صقور من نوعيات نادرة".

وأكد مدير ناحية قزانية، مازن الخزاعي، لـ( بغداد اليوم)، أن "صيد الصقور عالم مجهول لايعرف عدد صياديه او اجمالي الصقور التي تم اصطيادها وهي هوايه للبعض ومصدر رزق للبعض الاخر واغلب من ياتون الى بادية قزانية هم من سكنة محافظات اخرى".

وبين الخزاعي، أن "تمديد موسم صيد الصقور يعتمد على عاملين اساسيين هما الامطار ووجود الصقور، خاصة وأن اغلب المواسم تكون فيه عمليات الصيد شحيحة جدا".

وتعد بادية قزانية من اهم المواقع لصيد الصقور البرية واشهرها الحر الذي يبلغ سعره في بعض الاحيان اكثر من 150 مليون دينار عراقي.

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