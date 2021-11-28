بقيادة تشافي .. برشلونة يحقق فوزه الثاني تواليا بالليغا

2021/11/28 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق نادي برشلونة فوزه الثاني تحت قيادة لاعبه السابق ومدربه الحالي تشافي هرنانديز على حساب فيريال بثلاثية لهدف واحد ضمن مباريات الجولة 15 من الليغا.وسجل اهداف البرسا كل من دي يونغ في الدقيقة 48 و ديباي 88 وكونتنيو من ضربة جزاء بالدقيقة 94.ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي للبرسا في الليجا تحت قيادة تشافي هرنانديز، بعد أسبوع من الفوز في دربي كتالونيا بهدف نظيف على إسبانيول.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، مع مباراة مؤجلة له أمام إشبيلية./انتهى3

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