القبض على شخصين يشتبه بمشاركتهما بجريمة القتل في الحي الصناعي بالنجف

2021/11/28 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت قيادة شرطة النجف، القبض على شخصين يشتبه بمشاركتهما بجريمة قتل مواطن ارتكبت وسط الحي الصناعي بالمحافظة قبل عدة أيام.وأشار اعلام قيادة شرطة النجف في تصريح رسمي الى أن" سرية سوات وبالتعاون مع شعبة مكافحة اجرام الغري القت القبض على شخصين من اقربـاء منفـذي جريمة القتل، يشتبه بمشاركتهما بارتكابها وضبط العجلـة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة وسط الحـي الصـناعي"./انتهى.

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