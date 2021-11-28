2021/11/28 | 10:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.186 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات 34.563.749.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836.وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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