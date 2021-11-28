الاطاحة باخطر تجار المخدرات في البصرة

2021/11/28 | 10:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد، اليوم الأحد، الاطاحة باخطر تجار الحبوب المخدرة في المحافظة.وذكر إعلام الشرطة في بيان، إنه “انه بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجد المتهم، على الفور تم تشكيل فريق عمل من مديرية شرطة محافظة البصرة و قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحري وجمع المعلومات وبعد وضع خطة محكمة وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه”.وأشار البيان إلى إنه “ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ(٦٠٠٠) حبة مخدرة، لافتا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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