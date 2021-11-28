2021/11/28 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأحد باصابة 8 طلاب بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص شمال شرق مدينة بعقوبة.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “ثمانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



إصابة 8 طلاب بحادث على طريق “الموت” المركز الخبري الوطني.

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