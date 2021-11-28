كارثة بحر المانش تقض مضجع قرية كردية

2021/11/28 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحد الضيوف للصحيفة: "نعتقد أن هذه المأساة حدثت بعد أن تآمرت الحكومة البريطانية مع الفرنسيين لمنع حدوث عمليات العبور هذه".

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