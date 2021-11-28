2021/11/28 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، تحقيق نسبة إنجاز 63% في مشروع المجمع السكني في محافظة الديوانية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزارة مستمرة بتنفيذ أعمال مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعمار تكشف عن نسبة إنجاز مجمع “دور الإسكان” بالديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تكشف عن نسبة إنجاز مجمع “دور الإسكان” بالديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تكشف عن نسبة إنجاز مجمع “دور الإسكان” بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).