2021/11/28 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، منحها مرونة إلى مديريات التربية في التعامل مع الدوام الحضوري، فيما أوضحت موقفها بشأن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توضح موقفها من متحور كورونا الجديد المركز الخبري الوطني.

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