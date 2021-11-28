أمانة بغداد: احتفالات رأس السنة الميلادية ستكون في شارع المتنبي

2021/11/28 | 10:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت أمانة بغداد، شارع المتنبي، لانطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال أمين بغداد علاء معن في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مشروع تأهيل زقاق المتنبي حقق نسب إنجاز متقدمة"، مشيرًا إلى "التحضير لتنظيم فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وانطلاقها من المتنبي".

وأضاف أن "المشروع يتضمن فقرات عديدة اتضحت منها معالم واجهات الأبنية والمحال وتصاميم عربات الباعة الجوالين واللوحات الإعلانية للمحال والأعمدة والإنارة الحديثة التي تعكس أهمية زقاق المتنبي لدى البغداديين".

ولفت إلى "المساعي بأن يكون زقاق المتنبي آهلاً بالحركة التجارية ليلًا، أسوة ببقية شوارع العاصمة، وعودة الأنشطة التجارية لساعات متأخرة من الليل في جميع شوارع ومناطق بغداد".

ووجه أمين بغداد "بتنظيم احتفالات الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في زقاق المتنبي بالإضافة إلى توجيه الملاكات بإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن ونصب نشرات الزينة الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد في الزقاق"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي وحثيث الأعمال الجارية بتأهيل زقاق المتنبي".

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