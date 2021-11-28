إصابات بانقلاب باص لنقل الطلاب على طريق كركوك

2021/11/28 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افاد مراسل "ناس"، السبت، باصابة ثمانية طلاب بحادث مروري على طريق الخالص- كركوك.

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وذكرمراسلنا، (28 تشرين الثاني 2021)، أن 8 طلاب جامعة اصيبوا بجروح متفاوتة جراء انقلاب السيارة التي تقلهم نوع (ستاركس) بالقرب من مطعم رياض على طريق الخالص- كركوك.

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