2021/11/28 | 10:15 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف أدار صالح أزمة احتلال أريتريا لأرخبيل حنيش؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

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