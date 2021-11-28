البيشمركة تستنفر على الحدود مع ديالى.. هذه التفاصيل

2021/11/28 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاحد، عن استنفار قوات البيشمركة في قاطع كالاجو على الحدود مع ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" نقطة مرابطة لقوات البيشمركة في اطراف قاطع كالاجو على الحدود بين ديالى والسليمانية تعرضت الى هجوم مباغت من قبل داعش اعقبها انفجار عبوة ناسفة على قوة الاسناد ما ادى الى سقوط ضحايا بينهم ضباط في حادثة هي الاولى من نوعها خلال 2021".

واضاف المصدر،ان" قوات البيشمركة دخلت حالة الاستنفار القصوى عقب الحادث فيما شددت قوات الجيش المرابطة على الحدود الادارية من اجراءاتها الامنية تحسبا لاي هجمات اخر من قبل خلايا داعش النائمة خاصة وان المنطقة ذات تضاريس معقدة جدا وسط حالة من التنسيق الامني والمعلوماتي لتعقب الخلايا الارهابية".

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