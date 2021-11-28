2021/11/28 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، منحها مرونة إلى مديريات التربية في التعامل مع الدوام الحضوري، فيما أوضحت موقفها بشأن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، بدأنا عاماً دراسياً جديداً حضورياً، ومنحنا مرونةً لمديرات التربية في التكيف مع المدارس بتحديد الدوام للطلبة والملاكات التدريسية “، لافتاً الى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية متخوفة من العودة للالكتروني مع ترقب الموجة الجديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية متخوفة من العودة للالكتروني مع ترقب الموجة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).