الاستثمار تعلن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع «الرفيل» السكني

2021/11/28 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، إكمال المرحلة الأولى لمشروع "الرفيل" السكني الواقع بمحيط مطار بغداد الدولي، فيما حددت الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع بالكامل.

وقالت رئيسة الهيئة سها النجار في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة عملت منذ الإعلان عن مشروع الرفيل السكني وطيلة الأشهر السابقة على مسح الأراضي الخاصة به والتي تبلغ مساحتها 106 آلاف دونم".

وأضافت، أن "الهيئة تعمل على مسح القطع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية باعتبارها المسؤولة عن المسح لفصل الملكية الخاصة والأراضي التي عليها عقود زراعية"، مبينة أن "الهيئة تمكنت بعد تلك الاجراءات من استحصال القطع وتعمل على (ماستر بلان - تخطيط) لتقسيمها الى مشاريع استثمارية، وهذه العملية ستكون على مراحل".

وأشارت إلى أن "المرحلة الأولى اكتملت والتي هي مسح المنطقة الشمالية من أرض المطار، ولدينا مساحة جيدة أخرجنا منها القطع الخاصة، وننتظر الفريق الاستشاري ليمنحنا (الماستر بلان – تخطيط) على كل قطعة للاعلان عنها".

وتابعت النجار أن "السقف الزمني للمشروع مفتوح، بسبب كبر المساحة"، لافتة الى أن "المشروع قد ينجز خلال 10 سنوات المقبلة، وسنطرح المشروع قطعة بعد أخرى".

ولفتت إلى أن "المعلومات التي تطلق على ارض المطار جميعها خاطئة"، مبينة أن "المشروع منح من الهيئة الى شركة حكومية إماراتية".

وبينت أن "قرار مجلس الوزراء واضح وصريح بتخصيص ملكية الجهات الحكومية الى هيئة الاستثمار، ولذلك فإن المسح والوقت المستغرق جاءا لفصل الأراضي ذات الملكية الخاصة وعقود الاستثمارية".

وترأست رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار، في وقت سابق، اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع مدينة الرفيل، مؤكدة أنها ماضية لحل أزمة السكن في البلاد.

وشهد الاجتماع بحسب بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "مناقشة إطلاق الفرص الاستثمارية في مدينة الرفيل، والإجراءات المتخذة بهذا المجال بما يضمن التنفيذ بمواصفات عالمية".

وأكدت نجار أن "الهيئة الوطنية للاستثمار قد شرعت في إنشاء هذا المشروع الواعد، انطلاقاً من خططها الساعية لتوفير الحلول لمشكلة السكن، ولغرض إنشاء مدينة عصرية تواكب التطور الحاصل في المنطقة والعالم، وجعلها أنموذجاً للمدن في العراق والمنطقة".

وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن "اللجان من الهيئة وبقية الوزارات والهيئات والدوائر، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تذليل العقبات لبدء العمل التنفيذي وطرح الفرص الاستثمارية بكل شفافية".

وقد تقرر خلال الاجتماع "إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع الرفيل خلال الأيام القليلة القادمة، بعد ان تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال المسح الهندسي لأراضي مشروع مدينة الرفيل السكنية".

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