تفاصيل ضبط 3 عجلات مسروقة ومواد مخدرة في بغداد

2021/11/28 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، ضبط 3 عجلات مسروقة ومواد مخدرة خلال عمليات امنية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمكنت المفارز الامنية في سيطرات الشعب والانتصار والتاجي التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، من ضبط ٣ عجلات مسروقة وضبط في احداها أثناء تفتيشها ضمن سيطرة الانتصار مادة الكرستال المخدرة مع أدوات للتعاطي".

وأضافت، "تم تسليم المضبوطات الى مكتب مكافحة سرقة السيارات مع حائزيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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