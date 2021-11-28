2021/11/28 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري المركزي كشف مدير عام هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ليث مجيد حسين، الاحد، عن إقامة العديد من الدعاوى من أجل استرداد الآثار والممتلكات التي هرّبت من العراق بعد عام 2003.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يرفع دعاوى دولية لاستعادة الآثار المهربة المركز الخبري الوطني.

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