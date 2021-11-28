2021/11/28 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصلى/نينا/ اعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على 13 متهما بتعاطي وترويج المخدرات في ناحية الشورى جنوب الموصل "وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن " مفارز قسم شؤون المخدرات القت القبض على (13) متهما بتعاطي وترويج المخدرات جنوب الموصل، بحوزتهم مواد مخدرة وادوات للتعاطي "./انتهى

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