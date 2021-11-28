مهرجان الفنون الإسلامية ينطلق منتصف الشهر المقبل بالشارقة

2021/11/28 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة/ نينا/ تطلق دائرة الثقافة بالشارقة في 15 كانون الأول / ديسمبر المقبل أعمال النسخة الـ 24 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار "تدرجات" بمشاركة فنانين من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم ممن تواءمت أعمالهم الفنية مع موضوع المهرجان وصولاً إلى صياغة منجز بصري يمتلك من الرؤى الشكلية والتشكيلية ما يتناسق مع هذا الشعار.وبدأت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بتركيب أعمال فنية متنوعة في متحف الشارقة للفنون استعداداً لانطلاق المهرجان حيث قررت الإدارة توزيع الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان في مختلف مناطق الشارقة مثل مدرج خورفكان وبيت الحكمة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وواجهة المجاز المائية وساحة الخط وغيرها من الأماكن التي ستزهو بتجهيزات فنية لافتة.وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية مدير المهرجان : تواصل اللجان العاملة في النسخة الـ 24 من مهرجان الفنون الإسلامية تحضيراتها الحثيثة استنادا إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الفنية والحضارية والتنويرية وتأسيساً لخطاب إنساني عالمي مركزه الثقافة والفنون ومن اللافت أن المشاهد سيحظى بالوقوف في هذه الدورة أمام أعمال ذات تنوّع ثقافي عالمي نظراً إلى تعدد الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.يذكر أن مهرجان الفنون الإسلامية انطلق في العام 1998 بتوجيهات حاكم الشارقة وأعاد منذ ذلك الحين إنتاج رؤية فنية جديدة للفنون الإسلامية وحافظ على جماليات حضورها ودلالاتها التاريخية./انتهى

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