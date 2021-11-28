السعودية تواجه

2021/11/28 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية في إطار محاولة منع انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الأحد

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