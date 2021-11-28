التربية تؤكد استعدادها للعودة الى الالكتروني

2021/11/28 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تتعامل وفقاً لمعطيات الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

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