من أين يبدأ الإيمان؟ - عباس علي العلي

2021/11/28 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في مباحثنا السابقة بينا أن الإيمان حالة وجدانية تتصل بالعقل من جهة وبالإرادة من جهة أخرى، لا نفصل بين العقل والإرادة على أنهما نقيضان أو ضدان نوعيان، ولكن نشير في الحقيقة أن الإرادة أحيانا تأت من غير طريق التعقل وهي الغالب في الأمر، وتسمى أصطلاحا بالتقليد أو المتابعة اللا شعورية بالأنتماء للمحيط، ولكن حينما تقترن بالعقل وتنصاع لخ نرى تكاملا في صيرورة الإيمان على أنه حرية فقط، فكل ما ننتمي له بالحر ......





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