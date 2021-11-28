’عبث أطفال’ ينتهي باحتراق قنطرة لعبور السيارات في أيمن الموصل

2021/11/28 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إخماد حريق اندلع داخل قنطرة لعبور السيارات في محافظة نينوى.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "مفارزها اخمدت حادث حريق اندلع في قنطرة لعبور السيارات بحي مشيرفة الأولى في الجانب ألايمن لمدينة الموصل".

وأضافت أن "مفارزها تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في أنابيب عدد/3 لتصريف المياة لقنطره لعبور السيارات بسبب عبث أطفال وبكل مهنية وبوقت قياسي قصير تمت السيطرة على الحادث ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أجزاء القنطرة وبدون اي اضرار بشرية".

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