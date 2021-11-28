السعودية تضيف دولا جديدة لقائمة تعليق الرحلات.. وتشترط إجراءات للدخول

2021/11/28 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية القادمة من سبع دول أخرى لتضاف إلى قائمتها السابقة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

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