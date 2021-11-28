العراق يؤكد امكانيته على كشف متحور

2021/11/28 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، قدرتها على كشف المتحور الأفريقي لفيروس كورونا والمعروف باسم أوميكرون.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مختبرات وزارة الصحة العراقية قادرة على تشخيص السلالة الجديدة لكورونا أوميكرون، كما انه سيتم رفع توصيات بمنع السفر لجنوب افريقيا والدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لمنع انتقاله الى العراق في المرحلة المقبلة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الى جانب الاقبال الكبيرة على اخذ اللقاحات، فهذه هي الطرق الوحيدة للتصدي لأي موجهة جديدة قد تدخل الى العراق في مرحلة المقبلة وتكون اشد من الموجات السابقة".

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