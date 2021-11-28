العراق قادر على تشخيص المتحورات.. الصحة تبحث عن “اوميكرون” قبل انطلاق الموجة واجراءات جديدة من اللجنة العليا

2021/11/28 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعمل وزارة الصحة العراقية على البحث عن المتحورالجديد “اوميكرون” في العراق قبل أن يتم تسجيل دخول الموجة الجديدة او ارتفاع الاصابات، حيث أن المختبرات التشخيصية في العراق قادرة على تحديد نوع المتحورات بحسبما تقول وزارة الصحة، وسيبدأ البحث عن هذا المتحورفي الاصابات الشديدة وكذلك الوافدين للبلاد.وقال مدير عام الصحة العامة في […]

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