النزاهة: أمر استقدام بحق مدير استثمار كركوك في قضية فساد

2021/11/28 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها بصدد الشكوى المقدمة من قبل المواطنين المتعاقدين على شراء وحدات سكنية في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، كاشفة عن إصدار أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار المحافظة على خلفية التحقيق في القضية.وقالت الهيئة في بيان، انه “بعد ورود شكوى بحق هيئة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد […]

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