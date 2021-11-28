محافظ النجف يوقف منح المشاريع بشكل مباشر ويوجه باعتماد التنافس بين الشركات عن طريق الاعلان

2021/11/28 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف لؤي الياسري ، انه وجه هيئة اعمار المحافظة، بالغاء الدعوات المباشرة للمشاريع واعتماد على طريق الاعلان والتنافس في مناقصات علنية بين الشركات وفق الضوابط القانونية والادارية في هياه الاعمار.وأكد الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي ، ان " الهدف من هذا التوجيه هو العمل بشفافية وعدم الاحتكار وتطبيق معايير النزاهة وخلق ساحة من التنافس وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر وخلق بيئة تنافسية بين الشركات الرصينة وفق المواصفات المطلوبة وتغليب مصلحة المحافظة والموطنين على أي مصالح أخرى"./انتهى.

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