أمر استقدام بحق مدير استثمار كركوك في قضية فساد

2021/11/28 | 11:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها بصدد الشكوى المقدمة من قبل المواطنين المتعاقدين على شراء وحدات سكنية في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، كاشفة عن إصدار أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار المحافظة على خلفية التحقيق في القضية.وقالت الهيئة في بيان، انه “بعد ورود شكوى بحق هيئة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنية بتنفيذ أحد المشاريع السكنية وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة مقاولات أخرى لم تلتزم ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في ذلك المجمع.وأضافت الدائرة أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي شخص وجود […]

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